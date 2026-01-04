

Edinilen bilgiye göre Hamidiye mahallesi Hastane Caddesi ile Hastane Meydanı sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Azad G.(19) yönetimindeki 16 ASV 252 plakalı motosiklet ile Mesut A.(34) yönetimindeki 34 GE 6573 plakalı cip çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyan motosiklet sürücüsünün yakınları olay yerinde cip sürücüsüne tepki gösterdi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ