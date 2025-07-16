Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri bir araçla ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldılar. Ekipler ilçe merkezinde kovalamaca sonucu aracı durdurdular. Yapılan aramada çok miktarda metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheliler Emre S. Ve Kaan K. Yakalanarak gözaltına alındılar.

Şüpheliler sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslardan Emre S. Tutuklanırken, Kaan K., Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.