Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı video ile önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 7 den 70 e herkesi ilgilendirecek gerek ekonomik, gerekse kültürel bir çok mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında “AK Parti'nin milletin bağrından doğan bir siyasi parti olarak ülkeye hizmet için yola çıkışının 22. yıl dönümündeyiz. 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözü ile başladığımız bu yolculukta hamdolsun girdiğimiz her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldik. Kuruluşumuzdan bugüne partimizin hangi kademesinde olursa olsun bu kutlu davanın başarısı için çalışan, emek veren, ter döken her bir kardeşime teşekkür ediyor, darı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yine ilk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeri geldiğinde canı pahasına bize siper olan böyle asil bir milletin evladı olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Bu vesileyle 14 Mayıs'ta Meclis, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gayretleriniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

İmtihandan Geçiyoruz

Milletimizle birlikte ilk defa böyle bir imtihandan geçiyor değiliz şeklinde ifadelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Vesayetle boğuşurken karşımızdaki gücün sınır tanımayan ceberutluğunu biliyorduk. Gezi olaylarından sokaklar ateşe verilirken yazılan karanlık senaryoyla ülkelerin nerelere götürülmek istendiğini biliyorduk. PKK'sından FETÖ'süne ve DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütleri üzerimize salınırken karşımızdaki alçak tuzağın amacını biliyorduk. Ülkemize siyasi olarak diş geçiremeyen, milletimizi birbirine düşüremeyen çevrelerin ekonomimiz üzerinden çevirdikleri oyunları da biliyorduk. Tüm bu imtihanları Allah'ın yardımı ve milletimizin birlik beraberliği sayesinde alnımızın akıyla geride bıraktık. Şimdi yine bir imtihandan geçiyoruz. Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek, aynı zamanda hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz. Sıkıntılarımız mevcut ama hamdolsun onlardan çok daha büyük imkanlarımız var. Onca sınamayı başarıyla geride bırakmış Türkiye'yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya, rotasından çıkarmaya, işleyen çarklarını durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” şeklinde belirtti.

“Hayat Pahalılığıyla Milletimizi Bunalttığımızı Biliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünde yapmış olduğu konuşmalar arasında en çok dikkat çekilen yer ise hayat pahalılığı kısmı oldu. Erdoğan ifadelerinde "AK Parti 22 yıllık tarihinin iktidarda geçen 21 yılı boyunca bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza atmış, hayatına dokunmadık ve refahını artırmadık tek bir fert bırakmamıştır. Seçimlerde elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli sebep işte bu gerçektir. Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur. Biliyorsunuz eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.