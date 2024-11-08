Bursa Merinos Osmangazi Salonunda gerçekleşen kongrede 4 isim yarıştı. BASKF mevcut Başkanı Osman Kılıç'ın yanı sıra, Çetin Yıldız, Mustafa Beşer ve Cem Gençoğlu federasyona üye 240'a yakın spor kulübünün oyunu almak için yarıştı.
Federasyon tarihinin en yüksek katılımlı kongresinde kazanan taraf Çetin Yıldız oldu.
Aldığı 201 oy ile Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı seçilen Yıldız'ın yönetiminde 3 İnegöllü isimde yer aldı.
Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Yıldırım Gazetesi İmtiyaz Sahibi Erdal Bayraktar ve İş insanı Tahsin Semiz BASKF'nin yeni yönetim kurulu üyeleri oldular.
Ayrıca İnegöllü iş insanı, Karadeniz Güvenspor eski başkanı Metin Öztürkoğlu denetleme kurulu asil üyesi olurken, yine İnegöllü iş insanı Orhaniyespor Başkanı Tevfik Demirhan TASKK Konfederasyonu Genel Kurul Delegesi seçildi.