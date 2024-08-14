BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaklaşık 50 yıldır kasaplık yapan Necmettin Özkan (70), girdiği YKS'de yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan aldı. Özkan, başka bir genç adayın önüne geçmemek için tercih yapmadığını söyledi.

İnegöl'de yaşayan kasap Necmettin Özkan, 2 torununu teşvik olmak amacıyla YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi. Sonuçlar açıklanınca Özkan, yerleştirme puanıyla beraber 220 puan alınca şaşırdı. Başarılı olduğunu öğrenen Özkan, bugün tercih yapmadı.



Açıklama yapan Özkan, "Tercih yapmadım oğlum neden dersen şimdi birinin puanın önüne geçip de okul hayatını etkilemek istemedim. Ama bundan sonra ara tercihler olursa niyetim var yapmaya. Ben 185 puan aldım. Şu an vaziyet böyle. Hiç bakmadım ama bu durum lafın gelişiydi sadece ben kendimi denemek istedim ama benim için güzel bir puan başka bir kardeşimizin önüne geçmemek için tercih yapmadım. Seneye bilmiyorum ama şu anda ara tercihler yapabilirim. Bu zaman diliminde ara tercihler geldiği için hayırlısıyla bakmayı düşünüyorum. "dedi.