İnegöl Belediyesinin tahsis ettiği otobüsle 29 bal üreticisi fuara katıldı.

Açıklama yapan Bursa Bal üreticileri birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu, "İstanbul'da bu yıl 12. kez düzenlenen Arıcılık ve Arı Ürünleri fuarına Bursa Bal üreticileri birliği olarak 03/Mar/2024 tarihinde 29 üyemiz ile katılım sağladık. Fuarda üyelerimiz yeni üretilen ürünler ve yeni teknolojiler ile buluştular. Arıcı esnafımız fuara katılmaktan son derece memnun kalmıştır. Üyelerimizin İstanbul Arıcılık Fuarına katılmalarında Büyük yardımları olan üyelerimize otobüs sağlayan herzaman arıcımızın yanında olan İnegöl Belediyemize ve Başkanımız Alper Taban beyefendiye Birliğimiz, Yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına Teşekkür ederiz." dedi.

Muhabir: Fahrettin Eniş