İlk olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gündeme getirdiği ve ülke gündeminde büyük yankı uyandıran SGK borçlarına ilişkin açıklamaların yankıları sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kurumun borçlarının büyük bir çoğunluğunun SGK’ya ait borçlar olduğunu ve bunun tahsil edilmesi durumunda belediyenin hizmet yapamaz duruma gelebileceğini söylemişti.

Bu tartışmaya siyasetin en üst makamları da dahil oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Alinur Aktaş, Başkan Bozbey’in verdiği borç rakamlarının asılsız olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı. Ancak Bozbey’e CHP Lideri Özgür Özel’de destek verdi.

Bursa’da enkaz devraldıklarına yönelik imalarda bulunan CHP yönetimi, belediyelerden ani bir kararla SGK borçlarının tahsil edilmesine yönelik alınan kararın bilinçli yapıldığına yönelik söylemlerde bulundu.

Ancak hükümet geri adım atmadı ve yakın zamanda Tüm belediyelerden SGK borçlarının tahsil edilmeye başlanacağını duyurdu.

Bu tartışmalar sürerken İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan sert bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden SGK borçlarına yönelik tahsil kararını eleştirenleri hedef gösteren Başkan Ayhan, “Belediyeler o kadar boş yerlere para harcıyorlar ki soran yok. SGK isteyince şok oluyorlar. Hayret ediyorlar. Bir fabrika, bir esnaf, bir köylü SGK borcunu ödemediğinde ne yapılıyorsa, on’lara da aynı uygulama yapılmalı. Siyaset dışı olmalı. Her belediye aynı uygulama ile borcunu ödemeli. Ben geç kalınmış olsa da doğru bir karar” olarak görüyorum” dedi.