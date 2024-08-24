Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için çiftçilere verilecek üretim desteklerini açıkladı. Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi ve üretimi artırmayı hedefleyen bu destek programı, birçok farklı kalemde teşvik sunuyor. Ödemeler, ürün çeşitliliğine, üretim miktarına ve bölgesel ihtiyaçlara göre belirlenmiş durumda.

Destek Kalemleri ve Miktarları

Destek programı kapsamında, mazot ve gübre yardımlarının yanı sıra, sertifikalı tohum kullanımı, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları gibi sürdürülebilir üretim metotlarına da teşvik sağlanacak. Hayvancılık sektörüne yönelik olarak ise yem bitkileri desteği ve hayvan başına ödenekler devam edecek.

Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

Çiftçilere yapılacak ödemeler, 2024 yılı içinde farklı dönemlerde gerçekleştirilecek. İlk ödemelerin ise bahar aylarında başlaması planlanıyor. Çiftçiler, destek ödemelerine başvuru şartları ve miktarlarına ilişkin detaylı bilgiyi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi web sitesinden takip edebilecek.

Bu destekler, tarımsal üretimde verimliliği artırma ve çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltma amacı taşıyor.

Havzalarda yetiştirilen ürünlere destekler

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi. Bu kapsamda kilogram başına buğdaya 175 kuruş, arpa, çavdar, nohut, tritikale, yulafa 75 kuruş, dane mısıra 10 kuruş, aspire 70 kuruş, çeltiğe 30 kuruş, dane zeytine 20 kuruş, kolzaya (kanola) 110 kuruş, kuru fasulye, mercimeğe 100 kuruş, kütlü pamuğa 160 kuruş, soyaya 80 kuruş, yağlık ayçiçeğine 225 kuruş, yaş çaya 200 kuruş ve zeytinyağına 100 kuruş destek sağlanacak.

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere ilave yüzde 50 destek ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

ÇKS'ye kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak

Desteklemelerden, ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan fidan, çilek fidesi veya standart fidan kullanarak desteklenen türler ile ÇKS'ye kayıtlı arazilerde 2024 üretim yılında meyve bahçesi tesis edilmesi halinde, dekarda asma ve diğer meyve türleri (nar ve muz hariç) standart fidanlara 400 lira ve sertifikalı fidanlara 1000 lira, sertifikalı çilek fidesine ise 1000 lira kullanım desteği sağlanacak.

Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği çerçevesinde arpa, buğday, çavdar ve patatesin de yer aldığı 19 üründe kilogram başına 8 kuruşla 4 lira arasında sertifikalı tohum üretim desteği verilecek.

Sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 lira, aşısız fidan başına ise 0,25 lira destek sağlanacak.

Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı örtüaltı ünitelerinde bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başına 100 lira ödenecek.

Bitkisel üretimde kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi, bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla dekar başına 2 bin 550 lira örtüaltı, 870 lira açıkta biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği verilecek.