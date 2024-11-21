

Merkez Bankasının faiz kararını değerlendiren Yüksel Okşak, kararın büyük ölçüde şekillendiğini belirterek, “Bu ay için az çok karar belli. Muhtemelen birazdan Merkez Bankası 9. kez faizi sabit tutmuş olacak. Az çok bu kararda anlaşılmış. Burada önemli olan faiz indirimi ne zaman başlar sorusu. Aralık ayında faiz indirimi gelecek mi mesajını arayacağız, bunun yönlendirmesini yapacaktır. Bir zümre var ki özellikle hizmet kısmındaki yüksek enflasyondan ötürü aynı seviyede kalması gerektiğini savunuyor. Bir zümre var ki artık parasal sıkılaştırma döneminin yeni bir hikaye başlatması gerektiğini söylüyor. Bu koridor artık açılmış oldu. Merkez Bankası’nın enflasyonda koyduğu hedefler artık piyasa aktörleri tarafından tam denk gelmiyor. Piyasanın altında kalıyor. Böylesi bir süreçte bakın bugün Tüketici Eğilim Anketi geldi. Ekim ayında 80.6’ydı. Bu ay 79,8’e düştü. Piyasa ciddi manada güven endişesi başladı. Bugün kriz, politika faizi sadece borçlanma veya gelir faizini ifade etmiyor. Yüksek faiz ortamının verdiği tahribat var. Bu tahribat süreci firmaların finansmana erişimini ciddi manada uzaklaştırıyor. Bizim tarafımıza dönelim. En yüksek gelir düzeyine sahip olanlar sermaye faizleri olduğu için yüksek gelir elde ediyorlar ve çok harcıyorlar. Yüzde 20’lik dilimlere baktığımızda gıda ve konut harcaması dışında çok ciddi bir harcama artışı görmüyoruz. Gelir dağılımını tahrip eden bu sürecin kalkması gerekiyor” dedi.

“KONKORDATO BAŞVURULARININ BİR ÖNCEKİ YILA ORANLA 2,6 ARTTI”

Okşak, son 10 aylık süreçte konkordato başvurularının bir önceki yıla oranla 2,6 kat arttığını vurgulayarak, bu durumun piyasada uygulanan sıkı para politikasının olumsuz etkilerini şu cümlelerle değerlendirdi:

“İş Dünyasında örnek vereyim. Konkordato meselesinde 10 aylık süreçte 1 yıl önceye kadar 2.6 kat başvurular arttı. Bunlar da piyasada ciddi manada sıkı duruşun negatif etkilerini gösteriyor. 2 ay sonrasını enflasyon hedeflerine baktığımızda kayda değer reel faiz oluştuğunu ifade etmek lazım. Faiz indirimi meselesi Aralık ayı için bunu keyfiyetten ziyade zaruri oldu. Tüketici endeksi, gelir gruplarındaki uçurum, enflasyonu etkileyecek para politikasının sonuna geldik. Bu artık zarar vermeye başlıyor. Sütten geçmişten ağzımız yandı. Faiz kararını çok daha öteleyemeyiz. Bu ay sabit kalacaktır ama bende önümüzdeki ay faiz indirimi bekliyorum.”

Kaynak: Cnn Türk