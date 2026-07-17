İnegöl Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Serkan Ay ile birlikte gerçekleşen ziyarette; Mitrovica Belediye Meclisi Başkanı Safet Kamberi, Mitrovica Kültür, Gençlik ve Spor Müdürü Gazmend Asllani, Şehir Tiyatrosu Müdür Vekili Tafil Peci ve “Bedri Gjinaj” Ortaokulu Müdürü Enis Kelmendi, kulüp tesislerinde ağırlandı.

Ziyaret kapsamında kulüp çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, Türkiye ile Kosova arasındaki kardeşlik bağları ve sporun dostlukları güçlendiren rolü üzerine görüş alışverişi yapıldı. Günün anısına misafir heyete İnegölspor forması hediye edildi.

Sultan Su İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında İnegöl’ümüze gelen Kosovalı kardeşlerimizi kulübümüzde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Türkiye ile Kosova arasındaki gönül bağı her zaman güçlü olmuştur. Sporun, dostluk ve kardeşlik köprülerini daha da sağlamlaştırdığına inanıyoruz. Nazik ziyaretleri için kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, kendilerine ve tüm Kosovalı kardeşlerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.”

Ziyaret sırasında Sultan Su İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, misafir heyete günün anısına İnegölspor forması hediye etti. Karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ziyaret sona erdi.