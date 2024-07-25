Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç İnegöl'de defnedildi.

Kaza, Afyonkarahisar yönünden Banaz ilçesine doğru ilerleyen 25 yaşındaki Nurullah Ulaşkın'ın, 16 BFG plakalı motosikleti ile Büyükoturak köy kavşağına geldiğinde kontrolünü kaybedip orta refüje çarpması sonucu gerçekleşti.



Olay yerindeki diğer sürücüler hemen Ulaşkın'a yardım etti ve 112 Acil ekipleri hızla çağrıldı. Ulaşkın, acil müdahale ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İNEGÖL'DE DEFNEDİLDİ

Gencin cenazesi ailesine teslim edilerek İnegöl'e getirildi. İnegöl Belediyesi Cenaze ve Defin Hizmetlerinden alınan gencin cenazesi, Huzur mahallesi camisine getirildi. Camiinde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mezarlıkta gözyaşlarıyla defnedildi.