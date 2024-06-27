

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalbine yenik düşen 26 yaşındaki Batuhan Türkan gözyaşları arasında defnedildi.

Olay saat 04.30 sıralarında Akhisar mahallesinde bür evde meydana geldi. 26 yaşındaki Batuhan Türkan gece saatlerinde fenalaştı. Fenalaşan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçiren genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli memur İsmail Türkan'ın oğlu Batuhan Türkan'ın cenazesi öğle namazına müteakip Tahtaköprü mahallesinde defnedildi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ