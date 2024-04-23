İnegöllü iş adamı Erhan Akgün, 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk Bayramın da örnek bir davranış sergileyerek metal sanayi esnafına 1000 adet bayrak dağıttı. Ayrica metal sanayi 19. Sokakta bir caddeyi ve komple bayraklarla donattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erhan Akgün ise, "İnegöl Metal Sanayisi 19. Sokak da bir çok arkadaşım var ve ürettimini yaptığımız mobil sahneleri yine bu sokak da yapiyoruz.22 Nisan günü baktım ki bir iki dukkan dışında hiç bir işyeri bayrak asmamiş Sordum yarın Bayram niye bayrak asmadınız diye onlarda bayraklarının olmadığını söylediler.Bende Bursa da bayrak imalatçısı bir firmaya ellerinde bayrak olup olmadığını sordum ve ve oradan 1000 adet bayrak aldım.Sonra baktım ki bu bayraklara güzel bir de aparat yapayım ve o sekilde komple bir sokagi bayraklarla donatayim istedim.Baska işyerlerine de Örnek olsun diye sonra sosyal medyada paylaşınca da çok güzel tepkiler aldım çok mutlu oldum.Biz büyüklerimizden milli bayramlar da bayramdan 2 gün önce bayrak asmayı öğrendik bu geleneği yaşatmak ve bayram coşkusunu hep beraber yaşayalım istedim.Çükkü şehit kanlarıyla meydana gelmiş dünyanın en ve en özel güzel bayrağına sahip oldumuzu düşünüyorum.Bu vesile ile Atamızın dünya çocuklarina armagan ettiği ve dünya da ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk Bayramımizin şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz adına kutlu olmasını diliyorum...

Kaynak: Haber Merkezi