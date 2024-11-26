İnegöllü başarılı iş adamı, Baleno Orman Ürünleri’nin sahibi Lütfi Şimşek geçmişte yaşadığı ve dost ortamlarında anlatılan gerçek olayları ‘Sarı Pisi’ adlı kitabında kaleme almıştı. Şimşek aynı serinin devamı olan ‘Gerçek Hikayeler # KOLYE’ adlı kitabını okuyucularla buluşturdu.

İnegöllü başarılı işadamı Lütfü Şimşek, ikinci kitabının tanıtımını Çamlıca Restoranda düzenlediği basın toplantısında yaptı. Toplantıya İnegöl Belediyesi eski Başkanı Muhittin Tanoğlu ile İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli’de katıldı.

Burada bir açıklama yapan Lütfi Şimşek, iş adamlarının sadece ticaretle değil kültür ve sanata da önem vermesi gerektiğini söyleyerek, “İlk kitabımdan sonra aldığım tepkiler olumlu, Sarı Pisi adlı kitabım 3. baskıyı yaptı. Bu değişik bir duygu, yanında ciddi sorumluluk getiriyor. Okuyucu dostlarım ikinci kitabımın ne zaman çıkacağını, yazıp yazmayacağımı merak ediyorlardı. Bu kitabımda da 11 gerçek hikayeyi anlattım” dedi.



Şimşek yazarlığın zahmetli ve bir o kadarda meşakkatli bir iş olduğunu belirterek, “İyi bir okuyucu olması, sürekli kendini yenilemesi ve geliştirmesi gerekiyor. İyi bir gözlemci olmalıdır. Birde bir insanın hafızası ne kadar kuvvetli olursa olsun fikirlerinin uçup gitmemesi için not almayı prensip edinmelidir. Söz uçar yazı kalır. İnşallah bu kitabımdan başka arkadaşlarımızda etkilenip yaşadıklarını, çevrelerinde gelişen ilginç olayları kaleme alırlar. Bu kitabımı çıkarırken yazmanın daha kolay olduğuna kanaat getirdim” dedi.



KİTAP FUARINDA OKUYUCULARLA BULUŞACAK

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kitap Fuarında 30 Kasım Cumartesi günü yeni kitabı Kolye’nin okuyucularla buluşturacağını belirten Şimşek, “Kitabımı daha fazla okuyucuya ulaştırmak için ulusal yayınevleri ile yaptığım görüşmelerde birçok sıkıntılarla karşılaştığım için süreç uzadı. Aslında kitabım daha önce çıkabilirdi. Sonuçta İnegöl Belediyesinin geleneksel hale getirdiği kitap fuarına yetiştirdik. İnegöl Belediyesinin 23 Kasım – 1 Aralık arasında fuar alanında düzenlediği 8. Kitap günleri fuarında 30 Kasım Cumartesi günü yeni kitabım Kolye’yi okuyucularımla buluşturacağım. Tüm İnegöllü kitap severleri bekliyorum. Bu arada her yıl kitap fuarında yerel yazarlara stand açıp destekleyen İnegöl Belediyesine teşekkür ederim” diye konuştu.