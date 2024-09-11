İnegöl'de tanınmış işadamlarından ve mobilya firması ortaklarından Ahmet Şentürk, Almanya da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



İnegöl'de Mobilya firması ortaklarından Ahmet Şentürk(48) mobilya ihracatı için iş görüşmesine gittiği Almanya da 5 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şentürk'ün cenazesi uçakla İstanbul Sabiha Gökçe havalimanına getirildi. Ailesi tarafından alınan cenaze, araçla İnegöl'e getirildi. Şentürk'ün cenazesi Huzur mahallesinde bu gece defnedilecek.

Merhuma Allah'tan rahmet dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.