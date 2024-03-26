Günhan’ın 5 yıllık süreçte kazandırdığı hizmetler şöyle;
19 Mayıs ilk toplu iftar yemeği
19 Ekim doğalgaz kazısı başladı
19 Aralık ek çöp kutusu ve konteynerlar yerleştirildi
20 Ocak okulun tadilatı yapıldı (parke döşeme perde projektör çatı tamiri yeni Tuvaletler )
20 Ocak Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası düzenlendi
20 Haziran mezarlık Çeşmesi yenilenmesi (hayırsever)
20 Haziran Mahalle Konağı muhtarlık bina ve Ofisi tadilatı
20 Temmuz 18 yaş altı gençler için kapalı etkinlik alanı tahsisi
20 Temmuz çocuk parkı düzenlemesi yapıldı
20 Temmuz Cami çevresi düzenlemesi (ağaç budama temizlik)
20 Ağustos köy durakları boyandı
20 Ağustos yeşil alan çitleri yenilendi
20 Ağustos bayrak direği ve bayrak yenilemesi
21 Mart Türk Telekom sabit internet hızlandırıcı ve sinyal güçlendirici takıldı
21 Mart trafik kontrol aynası takıldı
21 Temmuz kanalizasyon hattı altyapı yenilemesi
21 Temmuz trafo güçlendirme yapıldı
21 Ekim Atıl okulun yıkımı yapıldı
21 Aralık içme suyu haddeye yenileme
22 Şubat kahvehane tenteleri yenilendi
22 mart dere ıslahı yapıldı (Taşkın sonrası)
22 mart Gadem (madde bağımlılığı semineri)
22 Nisan sıcak asfalt yapımı
22 Mayıs Hıdırellez şenliği
22 Haziran okul ve köy girişi için hız kesilecek kasis ve trafik levhaları yerleştirildi
22 Haziran prefabrik okulumuzu yapıldı
22 Ağustos mevcut Okulumuzun iç ve dış bana nasıl yapıldı
22 Eylül köy Yaşam Merkezi yapıldı
22 Kasım dikiş kursu açıldı
22 Kasım anaokulumuz açıldı
23 Ocak mezarlık içi Parke Taş yol yapımı
23 Şubat Kahramanmaraş depremi yardım kampanyası
23 Mart aile içi ve kadının şiddet ile mücadele semineri
23 Nisan köyün 5 noktasını 7/24 güvenlik kamerası yerleştirildi
23 Nisan mezarlık musalla taşı çevresi parke taş döşemesi yapıldı
23 Eylül köy durakları yenilendi
23 Eylül köyümüzün ilk, İnegöl'ün 7 türküsü klip çekimi ile kayıt altına alındı
23 Ekim döner kavşak yönlendirme tabelaları yenilendi
24 Şubat köy Camisi'ne yerden ısıtma doğalgaz sistemi kuruldu
24 Şubat köy camisi zeminin tamamı seramik döşeme yapıldı
24 Şubat köy camisi şadırvanının mermerleri ve çeşmeleri yenilendi
24 Şubat köy camisi lavabo ve wc'leri yenilendi
24 Şubat köy camisi bahçe eve giriş merdivenleri Mermer ve kalebodur ile yenilendi
24 Şubat köy camisi ses sistemi yenilendi
24 Şubat köy camisi çevresinde 5 adet yeni güvenlik kamerası takıldı
24 Şubat köy camisi demir doğrama merdiven ve kapıları komple yenilendi
24 Şubat köyü camisi Pimapen pencereleri yenilendi
24 Şubat köy camisi Elektrik tesisat eksikleri giderildi
24 Şubat köyü camisi 1 büyük 9 küçük toplam 10 adet yeni avize alındı
24 Şubat köyü camisi içmeden ıslattı tamamlandı
24 Şubat mezarlık orta girişine ilave Çeşme yapıldı