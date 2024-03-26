Günhan’ın 5 yıllık süreçte kazandırdığı hizmetler şöyle;

19 Mayıs ilk toplu iftar yemeği

19 Ekim doğalgaz kazısı başladı

19 Aralık ek çöp kutusu ve konteynerlar yerleştirildi

20 Ocak okulun tadilatı yapıldı (parke döşeme perde projektör çatı tamiri yeni Tuvaletler )

20 Ocak Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası düzenlendi

20 Haziran mezarlık Çeşmesi yenilenmesi (hayırsever)

20 Haziran Mahalle Konağı muhtarlık bina ve Ofisi tadilatı

20 Temmuz 18 yaş altı gençler için kapalı etkinlik alanı tahsisi

20 Temmuz çocuk parkı düzenlemesi yapıldı

20 Temmuz Cami çevresi düzenlemesi (ağaç budama temizlik)

20 Ağustos köy durakları boyandı

20 Ağustos yeşil alan çitleri yenilendi

20 Ağustos bayrak direği ve bayrak yenilemesi

21 Mart Türk Telekom sabit internet hızlandırıcı ve sinyal güçlendirici takıldı

21 Mart trafik kontrol aynası takıldı

21 Temmuz kanalizasyon hattı altyapı yenilemesi

21 Temmuz trafo güçlendirme yapıldı

21 Ekim Atıl okulun yıkımı yapıldı

21 Aralık içme suyu haddeye yenileme

22 Şubat kahvehane tenteleri yenilendi

22 mart dere ıslahı yapıldı (Taşkın sonrası)

22 mart Gadem (madde bağımlılığı semineri)

22 Nisan sıcak asfalt yapımı

22 Mayıs Hıdırellez şenliği

22 Haziran okul ve köy girişi için hız kesilecek kasis ve trafik levhaları yerleştirildi

22 Haziran prefabrik okulumuzu yapıldı

22 Ağustos mevcut Okulumuzun iç ve dış bana nasıl yapıldı

22 Eylül köy Yaşam Merkezi yapıldı

22 Kasım dikiş kursu açıldı

22 Kasım anaokulumuz açıldı

23 Ocak mezarlık içi Parke Taş yol yapımı

23 Şubat Kahramanmaraş depremi yardım kampanyası

23 Mart aile içi ve kadının şiddet ile mücadele semineri

23 Nisan köyün 5 noktasını 7/24 güvenlik kamerası yerleştirildi

23 Nisan mezarlık musalla taşı çevresi parke taş döşemesi yapıldı

23 Eylül köy durakları yenilendi

23 Eylül köyümüzün ilk, İnegöl'ün 7 türküsü klip çekimi ile kayıt altına alındı

23 Ekim döner kavşak yönlendirme tabelaları yenilendi

24 Şubat köy Camisi'ne yerden ısıtma doğalgaz sistemi kuruldu

24 Şubat köy camisi zeminin tamamı seramik döşeme yapıldı

24 Şubat köy camisi şadırvanının mermerleri ve çeşmeleri yenilendi

24 Şubat köy camisi lavabo ve wc'leri yenilendi

24 Şubat köy camisi bahçe eve giriş merdivenleri Mermer ve kalebodur ile yenilendi

24 Şubat köy camisi ses sistemi yenilendi

24 Şubat köy camisi çevresinde 5 adet yeni güvenlik kamerası takıldı

24 Şubat köy camisi demir doğrama merdiven ve kapıları komple yenilendi

24 Şubat köyü camisi Pimapen pencereleri yenilendi

24 Şubat köy camisi Elektrik tesisat eksikleri giderildi

24 Şubat köyü camisi 1 büyük 9 küçük toplam 10 adet yeni avize alındı

24 Şubat köyü camisi içmeden ıslattı tamamlandı

24 Şubat mezarlık orta girişine ilave Çeşme yapıldı