İnegöl'de geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla kurulan DOA (Depozito Yönetim Sistemi) makineleriyle ilgili şikayetler gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnegöllü bir çift, boş ambalajlarını teslim etmek için gittikleri DOA noktasında yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Vatandaşlar, ilçede yalnızca Akhisar ve Alanyurt bölgelerinde bulunan makinelerden birinin uygulamada kapalı göründüğünü, bu nedenle doğrudan Akhisar'daki noktaya gittiklerini ifade etti. Ancak burada da makinenin kapasitesinin dolu olması nedeniyle uzun kuyruk oluştuğunu ve işlemlerini gerçekleştiremeden geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Paylaşımda, makinenin dolduğu ve değiştirilmesi gerektiği halde gerekli müdahalenin zamanında yapılmadığı öne sürülürken, görevli personelin de yoğun şikayetler nedeniyle zor durumda kaldığı ifade edildi. Vatandaşlar, sistemin tanıtımının yapıldığını ancak altyapının aynı hızla geliştirilmediğini savundu.

İnegöl'ün nüfusuna rağmen yalnızca iki noktada hizmet verilmesini eleştiren çift, özellikle şehir merkezinde herhangi bir DOA makinesinin bulunmamasını da sorguladı. Vatandaşlar, daha fazla makine kurulması ve mevcut makinelerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirterek yaşanan yoğunluğun bu şekilde azaltılabileceğini dile getirdi.

Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum alırken, bazı vatandaşlar da benzer sorunlarla karşılaştıklarını ifade ederek sisteme ilişkin yaşadıkları sıkıntıları paylaştı.

DOA sistemine yönelik eleştirilerin ardından yetkililerin konuya ilişkin nasıl bir adım atacağı ise merak konusu oldu.