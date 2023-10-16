Kocatepe İlk ve Ortaokul müdürlüğü yapan Canbay, uzun aradan sonra müdürlük görevine döndü. Davayı kazanan Canbay, 100. Yıl ilkokuluna müdür olarak atandı. Sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;"Kader Gayrete Aşıktır." Demiş Yunus Emre.bu gün itibari ile İadei itibarımı geri kazanarak 100.yıl ilkokulunda göreve başladık.Artık bu kurumda İnegöl şehrimize,memleketimizin güzel çocuklarına, Kıymetli İnegöllü hemşerilerimize hizmet etme gayesi ve amacında olacağız.Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı bize nasip etsin İnşallah." dedi.

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