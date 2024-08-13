Radyo Güneş'te yayınlanan "Konuşan İnegöl" programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilere müjdeli bir haber verdi. Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere 1.500 TL değerinde kırtasiye yardımı yapacağını açıkladı.

1.500 TL Kırtasiye Yardımı

Zemci Şahin, programda yaptığı açıklamada, okulların açılmasına az bir zaman kaldığını belirterek, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere 1.500 TL kırtasiye yardımı yaparak, çocukların eğitimine destek olacağını söyledi. Bu yardımın ailelerin mali yükünü hafifleteceğini ve öğrencilerin okula daha iyi bir başlangıç yapmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Destek Adımı

Bu adım, Bursa'daki dar gelirli aileler için büyük bir rahatlama sağlayacak. Eğitim masraflarının her geçen yıl arttığı bu dönemde, bu tür yardımlar ailelerin çocuklarını eğitim hayatına hazırlamasında önemli bir rol oynuyor. Şahin, bu yardımların birçok aileye büyük bir destek sağlayacağını ve öğrencilerin eğitimine olumlu katkıda bulunacağını belirtti.

Toplumdan Gelen Tepkiler

Şahin'in açıklamaları, sosyal medyada ve İnegöl genelinde geniş yankı buldu. Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çeken vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yardımını takdirle karşıladı. İnegöl'deki ihtiyaç sahibi aileler, bu destek sayesinde çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilmenin mutluluğunu yaşıyor.