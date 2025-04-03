Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren, “Yollar çukur, köstebek yuvası ve bakımsız bir halde. Araçlarımızı biz her ay bakıma götürmek zorunda değiliz, her ay bakıma giriyoruz. Ön takımı yaptırıyoruz” dedi.



YOLLAR ÇUKUR, KÖSTEBEK YUVASI!

Parkyolu Caddesi üzerindeki altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolda bir açıklama yapan Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren, “İnegöl hastanesi önünde bulunan durakta çalışıyorum. İnegöl Taksiciler Kooperatif başkanıyım. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu altyapı çalışmasından dolayı sorunlarımız var.

Çok güzel iş yapıyorlar, fakat sonuçları yani yolların köstebek yuvasına dönmesi, araçların sıkıntı yaşaması, vatandaşın zorluk içinde yürümesi bu güzel çalışmayı olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi bu konuda birazcık hafif mi kaldı? Yoksa ilgisiz mi kaldı? İnegöl bir üvey evlat muamelesi görüyor. Bunu ben ilçe belediyesine de söylüyorum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e de söylüyorum. İnegöl evlatlık bir yer değil, ilgi alaka bekleyen bir yer.

17 ilçeden en büyük ilçe biziz. Fakat geldiğimiz sonuç, yaşadığımız alan kısıtlanmış bir şekilde. Yollar çukur, köstebek yuvası ve bakımsız bir halde. Araçlarımızı biz her ay bakıma götürmek zorunda değiliz, her ay bakıma giriyoruz. Ön takım yaptırıyoruz. Bunlarda bir külfet, paraya dayanmıyor. Kazancımız ona göre. Biz sayın Bozbey’e ve İnegöl Belediyesi’ne rica ediyoruz, İnegöl’ü evlatlık muamelesinden görmesinler, İnegöl halkının arkasında durmalarını bekliyoruz” dedi.