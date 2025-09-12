1981 yılında İnegöl’de doğan yazar Hatice Uslu, edebiyat serüvenine yeni bir kitapla devam ediyor. Daha önce “Puslu Bir Hayat” ve “RÜ.YA” adlı eserleriyle ilgi gören Uslu, bu kez üçüncü kitabı Al Şu Yalnızlığımı ile okurlarıyla buluşuyor. İlk baskısı tamamlanan eser, raflardaki yerini aldı.

Yeni kitabı hakkında duygularını paylaşan Hatice Uslu, yazma motivasyonunu anlatırken, gördüğü adaletsizliklerin, mutsuzlukların ve kırılan hayallerin zihninden hiç çıkmadığını belirtti. Geceleri başını yastığa koyduğunda, vicdanının ve kalbinin kıpırtısından uykusundan uyanıp zihnini susturamadığını ifade eden Uslu, çözümü sessiz kalmak yerine bu insanların sesi olmakta bulduğunu söyledi. Yeni kitabında ise okuyuculara Kader’in öyküsünü anlatacağını dile getirdi.

Romanın arka kapağında ise eserin ruhunu yansıtan şu ifadelere yer verildi:

“Rüzgâr, kapatılmamış bir defterin sayfalarını çevirdi. Kader, o sayfalara sığmayan bir kadındı. Erkekler hayatına yağmur gibi indi; önce ferahlattılar, sonra sel olup götürdüler. Ardında kırık vaatler, soğumuş dokunuşlar ve zamanın bile onaramadığı boşluklar kaldı...”

Hatice Uslu’nun kaleminden çıkan Al Şu Yalnızlığımı, bir kadının görünmeyen savaşlarını, sessiz zaferlerini ve kendi hayatını adım adım nasıl yeniden kurduğunu gözler önüne seriyor. Toplumsal yaralara dokunan her satırıyla, okuyucusuna hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Edebiyata güçlü bir imza

Yeni kitabıyla Hatice Uslu, İnegöl’den çıkıp daha geniş bir okur kitlesine ulaşan etkileyici bir kadın yazar olarak edebiyat serüvenine sağlam adımlarla devam ediyor. Al Şu Yalnızlığımı, yazarın okurlarıyla kurduğu samimi bağı daha da derinleştirmeye aday görünüyor.