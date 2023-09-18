Kredi kartı, özellikle son yıllarda fazlasıyla kullanılmaya başlanan ‘’rahat’’ bir ödeme yolu diye de nitelendirilen; kişisel bir kimliktir. Hangi bankadan alım yaparsanız, o bankanın size sunduğu farklı farklı fırsatlardan yararlanabilir ve uzun süreli taksit seçenekleriyle de istediğiniz her şeye ulaşabilmenizi sağlar; daha doğrusu sağladığını düşünmenize etken olur. Kredi kartı kullanan birçok birey, özellikle ödeme zamanı gelince sıkıntı yaşamakta ve bu konuda onlarca soru sormaktadır. Bunların başında; ‘’Kredi kart borcu kaç gün içinde ödenmezse avukatlık olurum? ‘’ sorusu gelmektedir. Bu konuda birçok cevap üretilmesine karşın, detaylı bir analiz de yapmak mümkündür.

Sürekli çalıştığınız bir banka ile ödeme konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız, bu konuda bankanın önemli isimleriyle ‘’özel’’ görüşmeler yaparak; ilk etapta bazı çözüm yollarına kavuşabilirsiniz. Ancak işler istediğiniz gibi gitmiyor ve sürekli kartınızın ‘’asgari’’ ücretini ödemek zorunda kalıyorsanız, burada işler biraz değişiyor. Sürekli asgari ücret ödemek sizi asla rahatlatmamakla birlikte, ileride faizlerle boğuşmanıza ve kredi kartı borcunuzun daha da kabarmasına neden olabilmektedir. Bu gibi durumları yaşamamak adına, sürekli aylık tüm borcunuzu ödemeli ve hiçbir faizle karşılaşmadan; bankanın da güvenini kazanabilirsiniz. Bankanın güvenini kazanmanın oldukça önemli faydaları olduğunu belirtmekle birlikte sadece tek örnekle şunu söyleyebiliriz ki; sıkıştığınız bir anda size rahatlıkla kredi çıkartacak ve faiz oranını en düşük seviyede tutacak tek bir banka olabilir, o da sürekli ödemesini yaptığınız ve size gerçek anlamda güvenen bankadır. Bunu unutmayın ve ödemelerinizi ona göre düzenli yapmaya çalışın. Olur da kredi kartı borcunuzu belli bir müddet ödemezseniz, işte orada işler değişmekte. İlk ay ödemediniz, ikinci ay gene ödemediniz ancak üçüncü ayla birlikte ciddi bir sıkıntı kapınızı çalacak demektir. Az önce de belirttiğimiz gibi; ilk ay kart ödemenizi yapmadınız ve diğer aylarda bu ödememeyi alışkanlık haline getirip sürdürme durumunuz olursa, banka ikinci aydan itibaren sizin kartınızı takibe alır. Bu takip size ilerleyen günlerde ciddi zararlar verecek ve sicilinize işleyecektir. 3 ay gibi bir süre ödeme yapmamışsanız, banka sizin dosyanızı tam anlamıyla incelemeye alır ve gerekli kurumlarla iletişime girerek; avukatlık olmanızı sağlar. Bu işlemler neticesinde özellikle sicil kaydınızda bu durum görülmekle birlikt kredi notunuz da düşer ve ileride herhangi bir bankayla çalışmak istediğinizde, büyük ihtimalle kabul görmeme durumuyla karşı karşıya kalırsınız.

Bu bağlamda, kredi kartı borcunuzu günü gününe ödemeli aksi takdirde 90 günlük süre sonunda icralık olmayı göze almalısınız. İcradan kaçamayacağınızı ve sicilinizinde bu borç sıkıntısı yüzünden zarar göreceğini sakın unutmayın. Ailenizin ve sizin mağduriyetini istemiyor, bu sıkıntıları yaşamaktan kaçınmak istiyorsanız; kredi kartı limitinizi ona göre ayarlayın ve asla ekonomik durumunuzu zorlayacak alışverişler yapmayın. Hayat standartlarınızı ona göre belirleyin ve mutlu bir yaşam sürün.