Birlik, doktorlar ve sağlık çalışanlarına yaptığı çağrıda, mevcut sağlık sistemini protesto etmek ve "Alternatif Bir Sağlık Düzeni"ni tanıtmak amacıyla 14 Mart'ta iş bırakma eylemi yapmalarını istedi. Bu eylem, sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm arayışına girmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Yürüyüş ile Başlayan Süreç

TTB öncülüğünde 26 Şubat'ta İstanbul'dan Ankara'ya doğru başlatılan Beyaz Yürüyüş, sağlık emekçilerinin mevcut sisteme karşı olan muhalefetlerini dile getirdikleri bir dizi etkinlik ile sonlandı. Yürüyüş güzergahı boyunca hekimler, hastalar ve toplumla bir araya gelerek sağlık sistemi hakkında fikirler toplandı ve önerilerde bulunuldu. Bu süreç, 1 Mart'ta Ankara'da düzenlenen Büyük Hekimler Buluşması ile tamamlandı.

Hekimler Sağlıkta Dönüşüm'e Karşı

Buluşmada, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık hizmetlerini özelleştirerek, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının istikrarsız çalışma koşullarına sürüklendiği ve sağlık sisteminin artık sürdürülebilir olmadığına dikkat çekildi. Hekimler, toplumun sağlık hakkının ancak demokratik ve barışçıl bir ortamda güvence altına alınabileceğini ifade ederek, 14 Mart’ta G(ö)REV çağrısında bulundular.

TTB: Hastalara Kaliteli Hizmet Sunulamıyor

TTB Merkez Heyeti'nin yaptığı açıklamada, mevcut sağlık sisteminin hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunma konusunda yetersiz kaldığı vurgulandı. Bu sebeple, 14 Mart'ta tüm sağlık emekçilerinin ve toplumun G(ö)REV eylemine destek olmaları istendi.

Sağlık Çalışanları Mücadeleye Davet Edildi

Yapılan açıklamada, “Halkımıza ve hastalarımıza ‘Daha İyi Bir Sağlık Yapısı’nı aktarmak gayesiyle 14 Mart'ta G(ö)REV'deyiz. Tüm meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını bu onurlu mücadeleye katılmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi. TTB ve diğer sağlık örgütleri, 14 Mart sonrasında da sağlık hizmetlerinin toplum yararına olacak şekilde yeniden düzenlenmesi için çalışmalara devam edeceğini bildirdi.