İnegöl'de dün bir vatandaş, dolandırının hesabına yaklaşık 500 bin TL yatırdı.

Yetkililer, İnegöl de son günlerde telefonda kendini hakim, savcı, polis, jandarma olarak tanıtarak para talep eden şahıslara itibar etmemelerini istedi.

Şu ifadelere yer verildi;Günümüz teknoloji ve bilişim çağı olması nedeniyle bu eksende özellikle dolandırıcılık suçlarında birçok çeşitlilik meydana gelmiş, art niyetli şüpheli şahıslar kendilerini Vali, Kaymakam, Hakim, Savcı, Asker ve Polis gibi kamu görevlisi vb. şekilde tanıtarak aziz milletimizin saf ve temiz duygularını da kullanarak bir çok vatandaşımızı maddi kayba uğratmaktadır. Çeşitlilik gösteren dolandırıcılık suçlarının mağduru olmamak ve bu suçlara karşı bilinçli olmak adına bu suç ile ilgili uyarı ve ikazlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir. Hakim, Savcı, Asker, Polis herhangi bir sebeple para veya ziynet eşyası istemez. Bu şekilde olaylara maruz kalırsanız, kesinlikle itibar etmeyiniz, telefonunuzu kapatarak, 112 hattını arayarak, konuyu bildiriniz.