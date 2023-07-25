Kamyonetin üzerinden geçtiği Esmanur'un cenazesi uçakla memleketine gönderildi

İnegöl ilçesinde fasulye tarlasında toprağın üzerinde uyurken kamyonetin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden mevsimlik işçinin kızı Esmanur Solmuş (4)'un cenazesi uçakla memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. İnegöl deki ailesi ve yakınları, İnegöl Belediyesine ait minibüsle Şanlıurfa'ya gittiler.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çeltikçi mahallesinde bulunan bir fasulye tarlasında meydana geldi. Hasat için Şanlıurfa'dan İnegöl ilçesine gelen mevsimlik işçiler, fasulye hasadı yapmaya başladı. Ailesi tarlada çalışırken Esmanur Solmuş ise bir kenarda uyuya kaldı. Bu sırada tarla sahibi Akif A. (45), yönetimindeki 16 F 3252 plakalı girdiği tarlada uyuyan çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. Yerde hareketsiz yatan Esmanur'u gören ailesi, üzerinden geçen tarla sahibi tarafından yine aynı kamyonetle İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine getirdi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamadı.

UÇAKLA GÖNDERİLDİ

Aileye teslim edilen Cenaze, Kaymakamlık tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından havalanan uçakla memketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Ailesi ise İnegöl Belediyesine ait minibüsle Şanlıurfa'ya gönderildiler.

Kamyonetin sürücüsünün sorgusu sürüyor.Sürücü Akif A., ifadesinde "Geri manevra yaparken bir şeyin üzerinden geçtiğimi fark ettim. Araçtan inip baktığımda otluk alan içinde yatan çocuğu gördüm, aracımla Acil servise getirdim. Olay fark etmeden oldu. Böyle olsun istemezdim, çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Fahrettin Eniş