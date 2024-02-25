Hakemler: Semih Kurt, Cankut Gönenç, Tuncay Ercan
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Ahmet Hakan Şahin, Orhan Aktaş, Uğur Utlu, Ferhat Görgülü, Ömer Gür
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emre Yıldırım, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Mehmet Eren Sıngın, Samet Emre Gündüz, Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Mustafa Kaçan
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Furkan Özyapı(2)(İnegölspor)
Maçtan dakikalar
2'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde Furkan'ın vuruşu ağlarla buluştu.1-0
19'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Furkan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
Kaynak: Seher Yaşa