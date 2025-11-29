Ligde geride kalan 13 hafta sonunda 12 maç yapan Sultan Su İnegölspor, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 23 puanla ligde 5. sırada yer alan bordo beyazlılar, rakip filelere attığı 25 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü.

DEPLASMAN KARNEMİZ ÇOK İYİ

Ekibimiz bu yıl deplasman maçlarında ise oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Ligin ilk deplasman maçında Batman Petrol'e 2-1 yenildikten sonra, 5 deplasman maçına daha çıkan bordo beyazlılar bu maçlarda rakiplerine boyun eğmedi. Toplamda 6 deplasman maçı oynayan ekibimiz, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

24 ERZİNCAN ÇIKIŞTA

Sezona iyi başlayamayan ekiplerden biri olan 24 Erzincanspor, geride kalan 13 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Son 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlikte 7 puan toplayarak çıkışa geçen ekipte moraller yerinde. Kendi sahasında bu sezon 6 maç oynayan ev sahibi ekip, bu maçların 2'sini kazanırken, 2 maçta beraberlik, 2 maçta ise mağlubiyet aldı.

13 lig maçında 20 gol atma başarısı gösteren ekip, kalesinde ise 23 gol gördü. Golcü kimliğine rağmen defans hattında sorunlar yaşayan ekipte 6 futbolcu da PFDK'dan verilen cezalar nedeniyle forma giyemeyecek.

Bahis eylemi nedeniyle 9 ay ceza alan Sabit Hakan Yılmaz ve Salih Emin Sebetci ile 3 ay ceza alan Muhammet Ali Çağlar ve Burak Yıldız, 45 gün ceza alan Tan Yavru ve Ercan Yazıcı maçı tribünden izleyecek. Ev sahibi ekipte uzun bir süre Beşiktaş ve Başakşehir'de oynayan Kerim Frei ve bir dönem İnegölspor'da oynayan Metincan Cici'de forma giyiyor.

24ERZİNCANSOR-SULTANSU İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ HANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta mücadelesinde 24 Erzincanspor-Sultan Su İnegölspor arasındaki karşılaşma 30 Kasım Pazar günü saat 14.00'de 13 Şubat Şehir Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.