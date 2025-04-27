Stat: İnegöl İlçe Stadı
İnegölspor: 53 Erdem Aygüneş, 2 Recep Efe Koçak, 3 Muratcan Tutal, 6 Mustafa Mete Tetik, 8 Batuhan Günaldı, 5 Mustafa Emre Can, 22 Ruhan Arda Aksoy (Mehmet Arda Akdeniz 62’), 26 Hasan Alp Altınoluk ( M. Aydoğdu 88’) , 33 Abdullah Başdere ( Alpay Koçaklı 62’), 76 Bilal Gündoğdu( Sadık Arda Yılmaztürk 72’) , 99 Ahmet Hakan Şahin (İbrahim Can Köse 72’)
1461 Trabzon FK : 12 Mert Kaya, 4 Buğrahan Karslı, 7 Mustafa Fettahoğlu( Efekan Kıran 73’) , 10 Eslem Öztürk ( Recai Efe Kaygusuz 88’) , 13 Cengizhan Bayrak (Enes Karakuş 46’), 17 Süleyman Güneş, 18 Aygün Yıldırım, 30 Rahmi Can Mutlu( Metehan Yılmaz 62’), 40 Kerim Ali Bekar, 53 Eren Emre Aydın( Fatih Karadirek 87’), 94 Süleyman Samet Yılmaz
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Hasan Hüseyin Tetik, Batuhan Bıyıklı
Goller: 23’Eslem Öztürk (Trabzon FK), 53’ Recep Efe Koçak (İnegölspor), 58’ Recep Efe Koçak ( İnegölspor), 84' İbrahim Can Köse (inegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
23'ncü dakikada gelişen Trabzon atağında topla buluşan Eslem'in vuruşu ağlarla buluştu.
Gelişen İnegölspor atağında sağ taraftan Bilal Gündoğdu'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Recep'in vuruşu ağlarla buluştu.
Bu golün ardından baskısını artıran İnegölspor, 58. dakikada yine Recep Efe Koçak’ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
Maçta 84. dakikada İbrahim Can Köse, takımının üçüncü golünü kaydederek durumu 3-1'e getirdi.