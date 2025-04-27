Tadım, farklı ürünlerinin fiyatlarını artırarak tüketicilere yeni fiyatlarla satışa sundu. Yeni fiyat listesine göre, özellikle badem içi ve karışık kuruyemiş çeşitlerinde artışlar oldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından ürünlerin fiyatlarını paylaştı.

Öne çıkan bazı ürünlerin yeni fiyatları ise şu şekilde:

45 Badem İçi : 44,00 ₺

45 Karışık Kuruyemiş Klasik : 25,00 ₺

45 Karışık Kuruyemiş Festival : 36,00 ₺

90 Badem İçi : 88,00 ₺

75 İşlenmiş Kaju : 70,00 ₺

75 Karışık Kuruyemiş Klasik : 42,00 ₺

75 Karışık Kuruyemiş Festival : 60,00 ₺

180 Badem İçi : 100,00 ₺

140 İşlenmiş Kaju : 132,00 ₺

30 Tadımca Antep Fıstıklı Bar : 45,00 ₺

30 Tadımca Fındıklı Bar : 25,00 ₺

40 Tadımca Hurmalı Bar Fındık & Tarçınlı: 30,00 ₺