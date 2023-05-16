Ligde 37. hafta maçları Salı günü (bugün) oynanacak. İnegölspor, deplasmanda ligde 54 puanla 6’ncı sırada yer alan Ankaraspor ile karşılaşacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde son 2 haftaya girilirken, 37. hafta maçları seçim nedeniyle hafta içine alındı. Ligde maçlar bugün oynanacak. Ligdeki temsilcimiz İnegölspor, deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadında oynanacak olan mücadele saat 15.00’te başlayacak. Mücadeleyi ise hakem Yunus Dursun yönetecek.

Bordo beyazlı ekip Ankaraspor maçı hazırlıklarını tesislerde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

İbrahim Uslu