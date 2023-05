14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonucunda Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. Tura kalırken Bursa Milletvekilleri belli oldu. Seçimlerde Bursa’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) 10 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) 6 milletvekili, İyi Parti 2 ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den 2 Milletvekili seçilerek bölgeyi TBMM’de temsil etmeye hak kazandı. Seçim sonuçları hakkında değerlendirmede bulunan MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, sonuçların ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını dilerken, ülkemizle bölgemizin gelişme ve kalkınması noktasında yapılacak her çalışmanın bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra yanında olacaklarını sözlerinde dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonucunda, Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu 28 Mayıs’ta yapılacak 2. Tura kalırken, milletvekilliği seçimlerinde Bursa’da AK Partiden Efkan Ala, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Mustafa Varank, Ayhan Salman, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz, Muhammet Müfit Aydın, Chp’den De Kayıhan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mehmet Atmaca, Hasan Öztürk, Cemalettin Kani Torun, Orhan Sarıbal, İyi Parti’den Yüksel Selçuk Türkoğlu, Hasan Toktaş, Milliyetçi Hareket Partisinden İsmet Büyükataman, Fevzi Zırhlıoğlu milletvekili seçildiler.

MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirirken şu açıklamalarda bulundu;

MİLLETİN İRADESİ SANDIĞA YANSIDI

“14 Mayıs tarihinde gerçekleşen ve % 90’ları bulan yüksek oranda bir katılım sağlanan seçimlerde millet iradesi sandığa büyük oranda yansımıştır. Tüm dünyaya algılatılmaya çalışılan olumsuz havanın aksine Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle birlikte demokrasi dersi vermiştir. Bunu sağlayan herkesten Allah razı olsun. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkımızın % 49,50'si Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, % 44,89’u Millet İttifakı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, % 5,17’ si ise Ata İttifakı adayı Sayın Sinan Oğan’a oy vermişler ve bu netice seçimlerin 2. Tura kalmasına sebep olmuştur. Türk milleti ne kadar feraset sahibi olduğunu bir kez daha sandığa yansıtmış ancak hala çözülmesi gereken sorunlar olduğu mesajını da tüm siyasetçilerimize iletmiştir.”

“Halkımızın sandığa yansıttığı her düşünce ülkemizin gelişme ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Mevcut oy oranlarını göz önünde bulundurduğumuzda ve 2. Turda en çok oy alanın kazanacağı gerçeğini varsayarak, 28 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde tekrar Cumhurbaşkanımız olarak seçilmesi kuvvetle muhtemel Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, görevde olduğu son 20 yılda bu güne kadar çözdüğü birçok problem gibi halkımızı ve ülkemizi etkileyen diğer problemleri de kısa ve orta vadede çözeceğine inancımız tamdır. Bu minvalde, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. Tur oylamasının önce aziz milletimiz ve mazlum coğrafyalara sonra tüm dünyaya hayırlar getirmesini Allah' tan niyaz ederiz.”

BÖLGE MİLLETVEKİLLERİMİZLE SÜREKLİ İLETİŞİMDE OLACAĞIZ

“Milletvekili seçimlerine baktığımızda, bölge halkımız son seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) 10 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) 6 milletvekili, İyi Parti 2 ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den 2 Milletvekilini seçerek ilimizi TBMM’nde temsil etmek üzere kendilerini görevlendirmiştir. Halkımızın teveccühleriyle, AK Parti ve İyi Parti’den meclise gidecek 2 milletvekilimizin İnegöllü olmaları ilçemiz ve civarının sorunlarının mecliste dile getirilerek çözüme kavuşturulması hususunda bizleri ümitlendirmektedir. Her iki milletvekilimizin de bölgemizde ki tüm vatandaşlarımızı kucaklayacak politikalar geliştireceklerine ve bölgesel sorunlarımızın takipçileri olacaklarına inancımız tamdır. İş insanları derneği olarak, sayın milletvekillerimizle iş dünyamızı ve bölgemizi ilgilendiren sorunlar hususunda her zaman iletişimde olmaya gayret göstereceğiz. Kendilerine bölgemizin ve ülkemizin gelişme ve kalkınması hususunda ki çalışmalarında başarılar dileriz.”

Fahrettin Eniş