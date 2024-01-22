Geçtiğimiz hafta evinde play-off sınırı içerisindeki Erzincanspor’u net bir skorla mağlup ederek 2.yarıya umutla başlayan temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü deplasmanda ilk yarıda golsüz berabere kaldığı Fethiyespor’la oynadığı maçta Erzincan maçına nazaran çok kötü bir oyun sergileyerek 1 puana razı oldu.

Gerçekten motive olsunlar diye Fethiye’ye gelen yönetim ve taraftarlarını ve en önemlisi onları maça hazırlayan teknik heyetini hayal kırıklığına uğratan etkisiz ve kötü bir futbol sergiledi. Maçın başından sonuna kadar ev sahibi takımın hakim olduğu bir baskı altında oynanan maçtan biraz şansı biraz da rakip forvetlerin beceriksizliği nedeniyle bu maçtan ancak 1 puan çıkarabildi. Aldığı bu 1 puanla puanını 28 yaparak 9 sırada kaldı.

Rakip Fethiyespor devre arasında bir iki tane takviye yaparak ve teknik heyetini değiştirerek 2.yarıya başladı. Ancak mutlak 3 puan amacıyla çıktığı maçta orta saha ve forvetlerinin beceriksizliği nedeniyle 95 dakika atak oynamasına ve birçok pozisyona girmesine rağmen aradığı galibiyet golünü bir türlü bulamadı. 2.yarıda attıkları golün maçın yan hakemi tarafından iptal ettirilmesi nedeniyle teknik heyeti ve sahadaki oyuncuların tribünlerin de katılmasıyla yan hakemine büyük tepki gösterdiler. Bu tepki maç sonuna kadar devam etti. Aldığı bu 1 puanla puanını23 yaparak 14.sırada kaldı.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça geçen hafta galip gelen takımı bozmayarak kalede Bekir, geride Kadir-Mete-Yusuf K-Orhan, ortada Furkan-Uğur –M.Samet, ileride Yusuf Talum-M.Batuhan-Serhat tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Kadir’in yerine Okan Furkan’ın yerine Eren Emre, M.Samet’in yerine Umut Doğdu 90+3 te Serhat’ın yerine Ömer Gür oyuna alındı. Bu değişiklikler takımımızı ateşlemeye yetmedi. Oyunda bir gelişme göremedik. Maça temkinli başlayan temsilcimiz rakip Fethiye ataklarını durdurmaya çalıştı. Ancak kesilen topları orta saha ve forvette iyi kullanamayınca tüm toplar anında geriye yani kalemize geri döndü. Rakip takımın şuursuz baskıları orta saha ve forvetlerinin son vuruşları etkisiz kalınca devre golsüz sona erdi. 2.yarıda Teknik heyetimizin oyuna müdahale etmek için yaptıkları değişiklikler etkili olamayınca 2.yarıda daha kötü bir oyun sergilemeye başladılar. 2.yarı adeta bizim yarı sahamızda geçti. Rakip forvetleri ile bizim müdafaamız arasındaki mücadele olarak geçti. Kalede Bekir iyi bir performans gösterdi. Rakip forvetlere gol imkanı vermedi. Müdafaamız her iki yarıda çok zorlandı. Rakip takımın şuursuz baskıları sonucunda bir çok kişisel hata yapmalarına rağmen rakipler bunları değerlendiremedi. Bu maçta takımımız 2-3 pozisyona girse de son vuruşları yapamadıkları için beklediğimiz gol gelmedi. Orta sahamız etkisiz kaldı. Furkan sakatlanıp çıkınca da iyice etkisiz kaldık. Forvetimizde oynayan Yusuf-M.Batuhan ve Serhat etkisiz bir oyun ortaya koydular. Rakip takımın ataklarını kesmek için sürekli geriye gelerek orta saha ve müdafaamıza yardım etmek zorunda kaldılar. Geriye gelince de ileriye çıkmakta çok ağır kaldılar. Her maçta soldan birçok defa top getirip ceza sahasına ortalayan Orhan bu maçta rakiplerini durdurabilmek için ileriye çıkamadı. Kanatlardan ortalar gelmeyince de hava hakimiyeti olan M.Batuhan etkisiz kaldı. Rakip takımın 2.yarıdaki baskısı karşısında takımımız galibiyeti unutup beraberliğe razı oldular.

Sonuç olarak geçtiğimiz hafta evinde lig 4’ncüsü Erzincan’ı net bir skorla yenerek evine eli boş gönderdi. Aynı Erzincan hafta arası Ziraat Türkiye Kupasında Süper Lig ekibi Adana Demirspor’la 2-2 kalarak penaltılarla eleyen ve 3 gün sonra da evinde Lider Kastamonu’yu 2-1 yenerek grubumuzu adeta sarstı. Böylesi bir takımı evinde yenen temsilcimiz Fethiye deplasmanında bu kadar kötü ve etkisiz oynaması hepimizi şaşırttı. Bu 1 puan önümüzde oynayacağımız 3 maça bakıldığında işe yaramayabilir. Halbuki küme düşme korkunuz yok, rahat bir maç rakibin senin 5 basamak altında. Bu takımı çıkıp yeneceksin. Yani açık oynayacaksın. Maçı kendi sahanda kabul eden bir oyun oynamayacaksın. Böyle oynasa belki maç çok gollü ve zevkli geçebilirdi. Hiç olmazsa seyredenler keyif alırdı. Böyle olmadı. Bu nedenle maç sonunda yönetim ve teknik direktörümüzün açıkça ifade ettikleri gibi kötü oynadık. Galibiyet için gelmiştik ama olmadı. Keşke iyi oynayıp kaybetseydik denildi. Bu maç geride kaldı. Önümüzdeki hafta temsilcimiz BAY geçiyor. Bu süre zarfında bir kez daha kenetlenerek eksiklerini giderip, lider Kastamonu ile evimizde oynayacağımız maça kilitlenmeliyiz. Kulübemiz sahanın içindekileri zorlamalı. Play-off sınırı ile hala sadece 4 puan var. Ancak bu farka motive olup çok çalışıp çok tekrar yapıp bunları sahaya yansıtmalı. Bu duygu ve düşüncelerle Kastamonu maçında İnegölspor’umuzun başarılarını yazmak dileğiyle. “BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”