Mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimlerin ilk startını veren partilerin başında Yeniden Refah geliyor.

Aday olarak açıklanan Elektrik mühendisi Mehmet Kaygusuz siyasi birikim olarak bugüne kadar açıklanan isimlerin içerisinde ki en donanımlı isim. Milli görüş geleneğinin etkin isimleri arasında yer alan Mehmet Kaygusuz son zamanların en çok konuşulan partisinden aday gösterildi.

Tüm anketler Yeniden Refah Partisi’nde hatırı sayılır bir yükseliş olduğunu kabul ediyor. Partide bunun farkına varınca en güçlü kozlarıyla seçime girme kararı aldı. Adaylığının açıklanmasının ardından çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Mehmet Kaygusuz, belki de hiçbir adayın aklına bile getiremeyeceği ilginç projeler açıklamaya başladı.

Bunların en başında ise muhtarların belediye meclislerinin doğal üyesi olmasına yönelikti. Ancak daha mikro ölçekli önerileri de var. Mesela motosiklet tutkunu gençler ve modifiye araç sahiplerine yönelik. Açıkçası şaşkınlıkla izledim. Ne yalan söyleyeyim onca yıldır belediyeler için proje hazırlayan biri olarak söylemem gerekirse, bu kadar mikro düzeyde şeyler benim aklıma gelmezdi. Yeri gelmişken kendisini kutluyorum.

Peki Mehmet Kaygusuz İnegöl’de ne kadar başarılı olur?

Ben böylesine değerli isimlerin İnegöl açısından oldukça önemli olduğunu düşünsem de Türk siyaseti adaya değil, partiye oy veriyor. İnegöl’de bir gerçek var ki, AK Parti tartışmasız en güçlü parti konumunda. Hatta Bursa’da ki kalesi.

Vakti zamanında Milli Görüşün kalesi olan İnegöl, şimdi AK Parti’nin en stratejik ilçesi haline geldi. Ancak ben Yeniden Refah Partisi’nin İnegöl’de sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Kazanır demiyorum tabi ki. Ama oylarını ciddi anlamda arttırır.

Türkiye’de son zamanlarda ekonomik anlamla çok büyük serzenişler var. Son açıklanan emekli maaşları da ciddi tepkilere neden oldu. Kime sorsak tepki oyu vereceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık ustalaşmış bir siyasetçi. Ben seçimlere doğru yapacağı hamleler ile rüzgarı yine tersine çevirmesini bekliyorum. Ancak bunu yapamazsa buraya yazın, Türkiye Yeniden Refah Partisini konuşacak.

Muhafazakar seçmen kitlesine sahip olan İnegöl’de AK Parti doğru bir belediye başkan adayı çıkartmaz ve ülke genelinde seçmenleri ikna edecek yeni hamleler yapmazsa, İnegöl’de Yeniden Refah Partisi’nin oylarını ciddi anlamda arttıracağını düşünüyorum.

Hafta sonunda açıklanacak AK Parti adayının kim olduğuna bağlı olarak bir adayında daha yine ciddi bir oy potansiyeline sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da sizlere ileriki günlerde paylaşacağım.