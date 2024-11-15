

Bordo beyazlı ekibimiz, Fethiyespor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerimizde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Antrenman sonrası gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktörümüz Necati Erkmen, şunları söyledi:

“Arkadaşlarımız gerçekten iyi çalışıyorlar. Her gün oyun olarak üzerine koyarak gidiyoruz. Fethiye sahasının zeminini bilmiyorum ama güzel bir zeminde iyi oynayacağımızı, oradan mutlaka puan yada puanlarla döneceğimizi hesaplıyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle rakibin ön bölgesindeki oyuncuların kalitesini biliyoruz. Ona göre savunma oyuncularımız konsantre olacaklar. Tekrar söylüyorum oradan puan yada puanlarla döneceğiz. Ahmet Hakan’ın sakatlığı bulunuyor. Ahmet Hakan 1-2 haftaya kadar sağlığına inşallah kavuşur. Onun haricinde eksiğimiz yok.”