İnegölspor deplasmanda Ankaraspor'a konuk oldu. Bordo beyazlı ekip, deplasmanda Ankaraspor’a 4-0 mağlup ayrıldı. İnegölspor, ligde kalıp kalmayacağını son maça bıraktı.

İnegölspor deplasmanda Ankaraspor'a konuk oldu. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadında oynanan maçta bordo beyazlı ekip, ilk yarı da 3 gol yedi. Bahadır Köse, (9, 15) ve İlhami Sıraçhan Nas (18) golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Ankaraspor, İkinci yarıda da Berk Yiğit Karadağ (67) ile bulduğu golle maçı 4-0 kazandı.

SON MAÇ TARSUS’LA

Lig de kalma şansını son maça bırakan İnegölspor, Cumartesi günü sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

ISPARTA’DA YENİLDİ

Çorum FK'nın evinde 43 puanla 16’ncı sırada olan Isparta 32 mağlup etmesi, 44 puanla 15’nci sırada yer alan İnegölspor'a bir nebzede olsa da moral oldu.

Haber merkezi