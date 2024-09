TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor sahasında ağırladığı İskenderunspor A.Ş. İle 1-1 berabere kaldı. Maçta 3 futbolcu kırmızı kart gördü.



Hakemler: Serkan Pınar, Mehmet Şenkaya, Abdulkadir Yılmazoğlu

İnegölspor: Bekir Sevgi, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse(Dk 46 Alpay Koçaklı) , Özcan Aydın(Dk 57 Alican Özfesli) , Orhan Aktaş, İsmail Zehir, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Bilal Gündoğdu(Dk 46 Ali Mert Aydın), Sadık Arda Yılmaztürk

İskenderunspor A.Ş.: Onur Can Özdemir, Ahmet Biler(Dk 79 Ender Gör) , Ulaş Zengin, Göktan Işılak, Mehmet Manış(Dk 89 Ömer Gür) Kadir Turhan, Serdarcan Eralp(Dk 89 Mert Efe Çölbeyi) Erbay Eker, Mohamed Khalil(Dk 72 Kerem Kurşun) Mahmut Bilir, Muhammet Beşir(72 Hüseyin Aybars Tüfekci)

Sarı kartlar: Batuhan Çakır, Bilal Gündoğdu, Alican Özfesli, Yusuf Tursun (İnegölspor) Kadir Turhan, Göktan Işılak (İskenderunspor)

Kırmızı kart: Alican Özfesli, Yusuf Tursun (İnegölspor) Ulaş Zengin(İskenderunspor)

Goller: Fatih Aktay(İnegölspor) Serdarcan Eralp(İskenderunspor)

Maçtan önemli dakikalar

6'ncı dakikada İnegölspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın ceza sahası içine attığı topa gelişine vuran Fatih, golü getirdi. 1-0

51'nci dakikada İskenderunspor korner kazandı. Topun başına geçen Mehmet'in ceza sahasına ortaladığı topa yükselen Serdarcan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1