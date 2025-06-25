Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen zincirleme kazada arka arkaya seyir halinde olan toplam 8 araç çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazaya karışan araç sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.