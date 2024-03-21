Aksaray deplasmanından çok kötü ve etkisiz bir oyunla farklı bir skorla mağlup dönen temsilcimiz İnegölspor, hafta içerisinde bu hezimetin konuşulması yerine 5 aydan beri devam eden maddi sıkıntıların konuşulduğu bir ortamda ilk yarıda inanılmaz bir şekilde yenildiği play-off iddiası büyük olan İskenderun’u ağırladığı maçta maçın başında orta hakemin anlayamadığım bir düdükle verdiği çok ilginç bir penaltıyı İskenderunlu teknik heyet ve oyuncularının uzun süre itiraz ettiği ve bu konuda maç sonuna kadar ikna olmadıkları penaltımızı Nadir maçın tek golü olarak gole çevirdi. Bu golden sonra rakip takımın 20-24-66 dakikalarda kaçırdığı mutlak gol pozisyonları sonucunda rakibine özellikle kaleci Bekir’le iyi direnen temsilcimiz, sahadan bu ilginç penaltı ile 3 puana uzanarak rakibinden rövanşı aldığı gibi rakibini play-off sırasının son basamağına indirdi. Temsilcimiz bu çok ilginç penaltı golü ile aldığı 3 puanla puanını 40 yaparak düşme potasından tamamen uzaklaştı.

Rakip İskenderunspor play-off sınırı içerisinde 5. sırada geldiği bu deplasmanda play-off rakipleri Menemen ve Isparta’nın baskısı nedeniyle İnegöl’e mutlak galibiyet için geldi. Galip gelmek için de 4-5 tane mutlak gol pozisyonu bulmasına rağmen son vuruşları yapamayarak aradığı golleri bulamadı. Deplasmanda olmasına rağmen galibiyete daha yakın bir oyun sergilemesine rağmen play-off için gerekli puan veya puanları alamadı. Maçın sonunda maçın ilginç penaltısını veren orta hakeme büyük tepki vererek topyekûn itiraz ettiler. Ancak maç bitmişti, yapacak bir şeyleri yoktu. Kaptanları Onur Oral göze batan en etkili oyuncularıydı.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride Yusuf Talum-Kadir-Ferhat-Orhan, ortada Furkan-M.Karakoç-Yusuf Kocatürk, ileride Ömer-Nadir-Serhat tertibiyle çıktığı maçın ikinci yarısında M.Samet’in yerine Eren Emre, Yusuf Tamlum’un yerine Berkay ve Yusuf Kocatürk’ün yerine Emir’i oyuna aldı. Bu değişiklikler skoru koruma amacına uygun yapıldı. Maça orta hakemin verdiği çok ilginç bir penaltıyla başlayan temsilcimiz Nadir’in vuruşu ile öne geçti. Bu golden sonra rakip takım tüm hatlarıyla temsilcimizin üzerine geldi. Ve her gelişinde mutlak gol pozisyonları buldu ancak bunları son vuruşlardaki beceriksizlikleri nedeniyle gole çeviremediler. 20-24-25-66 dakikalarda mutlak goller kaçırdılar. Bu golleri atamayınca strese girdiler ve bu stresle kalemize kadar getirdikleri topları etkili kullanamadılar. Bunda öncelikle kalecimiz Bekir’in yerinde kurtarışlarının rolü büyüktü. Bu ataklara zaman zaman temsilcimiz ciddi olarak cevap verdiler. Bunlardan birinde M.Samet topu altı pasa kadar götürmesine rağmen golü atamadı. Bu maçta takımımız iç saha başarısını bir kez daha tekrarlayarak bu zor maçtan 3 puan çıkardı. Bu 3 puanla play-off sınırına hala 9 puan fark var.

Bu maçın 2.yarısı oynanırken kulübemizin yan tarafında kulübeye yaslanarak maçı seyreden menajerimiz Tuncay Koçin çok sürpriz bir çıkışla Bahattin Güneş hocamıza değişik bir üslup ve sesle müdahale ederek çok yakından izlediğim ve şahit olduğum sözler sarf edince Bahattin hocamız ve teknik heyeti ona dönerek tepki verdiler. Durum daha da elektriklenerek birbirlerinin üzerlerine yürümeye kadar vardı. Bu olaya şahit olan görevliler ve yardımcı antrenörlerin araya girmesiyle Tuncay Koçin soyunma odalarına doğru götürüldü ve sakinleştirildi. Sakinleşince yine kulübenin yanındaki eski yerine gelerek maçı sessizce izledi. Bu durumu Başkan Osman Sevim ve yanındaki yöneticiler yakından izlediler. Bu olayın devamı nasıl gelişti, neler oldu, neler olacak bilemiyorum. Bu konu yönetimi ilgilendiriyor. Nasıl bir değerlendirme yapacaklar, bekleyip göreceğiz. Bu çok tatsız bir olaydır. Keşke hiç olmasaydı. Bence bu konuyu zamanında çözmek gerekiyor. Bu olay takımımıza da olumsuz yansır. Umarız bu istenmeyen olay kulübün menfaatleri doğrultusunda çözülür. Bu olayın bir daha tekrarlanmamasını diliyorum.

Sonuç olarak 3 maçta 8 puan kaybeden İnegölspor’umuz ilk yarıda yenildiği play-off iddialısı İskenderun’u tek golle yenerek hem rövanşı aldı hem de rakibinin play-off iddiasını sarstı. Temsilcimizin aldığı bu 3 puanla düşme potasından tamamen uzaklaştı. Bu galibiyeti alan başta teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyor, Uşak maçında başarılarının devamını diliyorum. Önümüzdeki hafta küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşakspor ile ardından evinde yine düşme potasındaki Derince’yi konuk edeceği maçları kazanarak 3 maçta 9 puan almasını bekliyoruz. Bunu başarabilirse kalan 2-3 maçını çok daha rahat bir ortamda oynayarak bu sezonu kapatır. İskenderun galibiyetinden sonra yönetim bu sezondan gerekli dersleri çıkararak devam edecekse, gelecek sezonun planlamasını yapmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Uşak maçı başarısını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”