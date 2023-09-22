4 hafta sonrasında aldığı 1 puanla ligin sonunda yer alan İnegölspor’un bu haftaki konuğu Alagöz Holding Iğdırspor FK olacak. Yaptığı flaş transferle sezon öncesi şehir genelinde büyük bir hava oluşturan ancak bunu sahaya yansıtamayan temsilcimizde tek hedef, şeytanın bacağını kırmak. 3. Ligde şampiyon olarak 2. Lige çıkma başarısı gösteren Alagöz Holding Iğdırspor’u ağırlayacak olan İnegölspor, ilk 3 puanını almak istiyor. Peki Iğdırspor FK nasıl bir rakip? sizler için analiz ettik.

SAHADA BEKLENİLEN SONUÇLAR ALINAMADI

Teknik Direktör Murat Yoldaş’ın liderliğinde geride kalan 4 haftanın 3’ünde 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan ve 1 maç bay geçen İnegölspor toplamda aldığı 1 puanla Uşakspor ve Aranavutköy Belediyespor ile ligin son sırasında yer alıyor. Osman Sevim’in başkanlığa getirilmesinin ardından çok sayıda futbolcu ile yollarını ayıran ve ardından yaptığı flaş transferle dikkat çeken İnegölspor rakiplerine gözdağı vermiş ancak sahada beklenilen sonuçlar alınamamıştı.

İNEGÖLSPOR’UN MAÇ İSTATİSTİĞİ

25.2 yaş ortalaması ile 27 futbolcunun ter döktüğü temsilcimizde şu ana kadar 3 maçta 21 futbolcu forma şansı yakaladı. İlk maçta deplasmanda 24 Erzincanspor’a konuk olan bordo beyazlılar, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak sezona puansız başladı. 2. Haftada sahasında Fethiyespor’u konuk eden İnegölspor 1-1 biten maçta ilk puanını aldı. 3. Hafta bay geçen İnegölspor 4. Hafta ise deplasmanda konuk olduğu lider Kastamonuspor’a 2-0 yenildi. Oynadığı 3 maçta 0,33 gol atma başarısı gösteren bordo beyazlılar, bu maçlarda ise kalesinde 1,33 ortalama gol gördü.

IĞDIRSPOR MAÇ İSTATİSTİĞİ

Geçtiğimiz 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor FK topladığı 70 puanla grubu lider tamamladı. 2. Lige çıkma başarısı gösteren Iğdırspor güçlü sponsoru sayesinde yaptığı flaş transferle adından söz ettirmeyi başardı. Futbolculara verdiği astronomik fiyatlarla haberlere konu olan Iğdırspor FK, yeni çıktığı 2. ligde 4 maçta topladığı 5 puanla 10. sırada yer alıyor. Deplasmanda konuk olduğu Arnavuköy Belediyespor’u 1-0 yenerek lige 3 puanla başlayan konuk ekip, 2. haftada ise misafir ettiği Etimesgut Bld ile 0-0 berabere kaldı. 3.haftada 24 Erzincanspor’a 2-0 yenilen Iğdırspor FK, 4. Haftada ise sahasında Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı. 4 maç sonunda maç başına 0,5 gol atma başarısı gösteren takım, kalesinde ise 0,75 gol ortalaması ile gol gördü. Oynadığı 2 deplasman maçından birinde galip, diğerinde mağlup olan Iğdırspor FK, 3 maçtır kazanamıyor. Sportif Direktörlüğü’nü Ergün Keleş’in yaptığı konuk ekibin teknik direktörlüğünü ise Erkan Sözeri yapıyor.

UĞURLU HAKEM

İnegölspor maçını Kayseri bölgesinden Necati Selçuk Şahin yönetecek. Bu hakemle İnegölspor daha önce oynadığı iki maçın ikisini de kazandı.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Cumartesi günü saat 16.00 İnegöl Şehir Stadyumunda kozlarını paylaşacak 2 takımın mücadelesi Kanal16 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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