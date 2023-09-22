Geçtiğimiz yıl BAL Ligi’nde şampiyon olarak 3. Lige yükselen iki takım Aliağa FK ile İnegöl Kafkasspor Cumartesi günü İzmir’de karşı karşıya gelecek. İlk 2 haftada 4’er puan toplama başarısı gösteren 2 takımda sahaya 3 puanı parolasıyla çıkacak. 2 takımın analizini sizler için derledik…

İZMİR ALİAĞA FK

2022-2023 yılı futbol sezonunda BAL Ligi 6. Grupta mücadele eden İzmir Aliağa FK grupta en yakın rakibi Alaçatıspor’a 10 puan fark atarak ligi şampiyon olarak tamamladı. Başarılı bir sezon geçiren kulüp, Liman ilçesi olan PETKİM’in tesislerinin de yer aldığı sanayi ilçesinde yer alıyor.

Kadrosunda 22 lisanslı futbolcusu olan Alağa FK’nın futbolcularının yaş ortalaması 25.1.

İlk hafta sahasında Antalya Kepezspor’u ağırlayan ve 1-1 sona eren maçın ardından Edirne deplasmanına giden takım, burada ise 1-0 galip gelerek 2 maçta 4 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Maç başına 1 gol atma ortalaması ile oynayan takım, maç başı ise 0,5 ortalama ile kalesinde gol gördü. Kadrosunda yer alan 22 oyuncusundan 17’si 2 maçta forma giyme şansı yakaladı.

Aliağa FK, maçlarını ise 4200 kapasiteli Atatürk Şehir Stadyumunda oynuyor.

KAFKASSPOR

İnegöl temsilcisi Kafkasspor ise, İzmir deplasmanına moralli gidiyor. İlk maçında deplasmanda Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor ile 1-1 berabere kalan ekibimiz, sonra ki hafta ise İnegöl Şehir Stadyumunda misafir ettiği Gümüşhanespor’u 2-1 yenmeyi başarmıştı. 2 maçta 4 puan toplayan temsilcimiz, maç başı 1,5 gol atma başarısı gösterirken, sahasında ise maç başı 1 gol gördü.

Cezası devam eden Furkan Taşdemir’den yoksun olarak sahaya çıkan Kafkasspor’un kadrosunda yer alan 23 oyuncusunun yaş ortalaması 26,1 olurken, bu oyunculardan 16’sı ilk 2 maçta forma giyme şansı yakaladı.

Kafkasspor’un İzmir’de oynayacağı maç için 180 kişilik bilet kontenjanı verildiği açıklanırken, seyirci sayısının alınan puanlar nedeniyle daha fazla olması bekleniyor.

Denk iki takımın mücadelesinde 3 puanı alan takım zirvedeki yerini koruyarak, 3. hafta maçları sonrası büyük avantaj yakalamış olacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak olan maçı internet üzerinden yayın yapan superkanalsport’an canlı yayınlanacak.

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