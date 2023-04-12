İnegölspor hafta sonu kendi evinde oynayacağı Batman Petrolspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Açıklama yapan Teknik Direktörümüz Bahaddin Güneş “3 puanı almak istiyoruz” dedi.

İnegölspor geçtiğimiz hafta HES İlaç Afyonspor deplasmanından 3 puan ile döndü ve Batman Petrolspor hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bahaddin Güneş Afyon maçını değerlendirerek Batman maçı hazırlıklarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

3 PUANA ODAKLANDIK VE ALDIK

Güneş’in açıklamaları şu şekilde;

“Arkamızda değerli bir başkan ve yönetim ile iyi bir taraftar var. Bizim üzüldüğümüz nokta Nazilli ve Bursa maçlarında 3 puan alamamak ve taraftarımızı üzmüş olmak. Oyuncularımızla da konuştum ve dedim ki bizim gücümüzü, sinerjimizi çıkartmamız gerekiyor. Benim eski takımım doğru ve bizi yendikleri zaman play-of düşünüyorlardı. Bundan dolayı da maça odaklandılar. Biz de kendi konumumuzu düşündük ve 3 puana odaklandık. Şükürler olsun ki çocuklarımızın da iyi mücadelesiyle 3 puanı aldık.”

İMKANLARIMIZI DOĞRU KULLANIP 3 PUAN İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

“Batman takımı deplasmanda 7 maçı kaybetmemiş. Deplasmanda konsantre oldukları buradan belli. Her zaman dediğim gibi bizi esas ilgilendiren kendi takımımızın ne yapacağı. Bu maç için de iyi hazırlanıp en iyi şekilde 3 puanı almak istiyoruz. Sabırlı olmak ve imkanlarımızı doğru kullanmak istiyoruz. 3 puanı inşallah aldığımız zaman biz ondan sonraki gelişmelere bakacağız. Bu maçı almadan “başkan bir maçı düşünmemiz hayalcilik olur. Önce bu maçı almaya odaklıyız.”

HEDEFE VE MÜCADELEYE İTEN BİR TARAFTARIMIZ VAR

Taraftarlarımız gerçekten mutlu olmayı hak ediyor. Ben Ankara Demir’de de şampiyonluğa oynadım, Hekimoğlu’nda da şampiyonluğa oynadım ama böyle bir taraftar bende olsaydı o zaman şampiyon olurdum. Hedefe ve mücadeleye iten bir taraftarımız var. Ben onlar adına üzgünüm ama çok teşekkür ediyorum. Afyon’da çıkan olayları bir kez daha kınıyorum. İnşallah takımımızı kaostan kurtarıp bu seneyi böylelikle bitirmek istiyoruz. “

MURAT ERDOĞAN