İnegölspor ligdeki 3. haftayı BAY geçtikten sonra geçtiğimiz Pazar günü konuk olduğu üçte üçle başlayan 9 puanlı lider Kastamonu deplasmanında sezon başından bu yana tutuk ve etkisiz futbolunu tekrar edince maçın ilk yarısında üst üste yediği 2 hatalı ve saçma golle erken pes etti. Maçın başlarında bir şutunun direkten dönmesi maçın kırılma anımıydı onu maçın tamamında gösterdiği çok olumsuz performans TEYİD etmiyor. Yeni bir yönetim ve yeni bir teknik heyetle tüm İnegölspor taraftarlarını heyecanlandırarak zirve hedefiyle başladığı sezonun 4 haftasında maalesef 1 puanla son sıraya oturdu. Fikstürdeki bu yer camiayı büyük üzüntüye ve karamsarlığa sevk etmektedir. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi ve ardından hızla son sıradan tırmanışa geçmesini bekliyoruz. Bunu yapacak olan teknik heyetimiz ve deneyimli oyuncu kardeşlerimizdir. Görünen o ki teknik heyetimiz ve oyuncularımız evimizde 2 puanı çimlere gömdüğümüz Fethiye maçından gerekli dersleri almamış. Murat Yoldaş ve ekibinin bu takımın böyle oynayarak bir yere varamayacağını anlamış olmaları gerekiyor. Kastamonu’da maçın daha ilk yarım saatinde kalesinde 2 gol görüp maçta adeta havlu atması kabul edilir bir durum değildir. Takım lige hazır değil, hatlar arasında müthiş bir uyumsuzluk var, takım mücadele etmiyor, savaşmıyor. Gol noktalarında etkisiz ve son derece beceriksiz kalıyoruz. Kısaca takım her geçen gün gelişmek, uyum sağlamak, savaşmak, ileriye doğru hücum futbolu oynamak yerine yerinde sayıyor.

Rakip Kastamonu bu sezon için iyi bir kadro kurmuş. İlk 4 maçını kazanarak zirve hedefinde bende varım diyor. Evinde konuk olduğu İnegölspor’u maçın başında attığı 2 basit golle nakavt etti. İkinci yarıda aynı tempoyu devam ettirip gol sayısını arttırmak yerine ilk yarım saatte attığı 2 golün üzerine yatarak rakibini kızdırmadan uyuttu. Kastamonu bu kadrosuyla zirveyi ne kadar zorlayabilir bekleyip göreceğiz.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride Yusuf Talum-Kadir-Mete-Emre, ortada Erkan Arda- Uğur Utlu- Muhammet Samet, ileride Cengiz-Uğur Mustafa-Serhat Baştan

tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Uğur Utlunun yerine Yusuf Kocatürk, Erkan Arda’nın yerine Furkan Özyapı, Muhammet Samet Karakoç’un yerine Eren Emre Aydın ve Yusuf Talum’un yerine Yusuf ziya Gümüş’ü oyuna aldı. Bu değişiklikler 2.yarıda takımımızı ateşlemeye yetmedi. Çünkü takımımızın tamamında bir hazırlıksızlık ve uyumsuzluk var. Takımımızda lider oyuncu yok. Takımımızı sahada toparlayacak, ayağa kaldıracak tecrübeli bir kaptana ihtiyacı var. Maça temkinli başlayan ve bir atağımızda direkte patlayan bir şutumuzdan sonra artarda müdafaa hatasından kalemizde patlayan 2 golden sonra takımımız toparlanmak ve rakibini durdurmak yerine etkisiz oynamaya devam edince devreye 2-0 yenik girdi. Devre arasında teknik heyetin yaptığı uyarı ve oyuncu değişiklikleri etkili olamadı. Müdafaamızda büyük bir ürkeklik ve uyumsuzluk var. Kestikleri topları Erman ve Volkan gibi ileriye atamadılar. Orta alanımız tam bir evlere şenlik. Forvete destek olmak, gol noktalarında buluşturmak, doğru yerlerden etkili şutlar atmak yerine disiplinsiz ve düzensiz oynadılar. Bunun sonucunda da bir kez daha evimize eli boş döndüler. Forvette büyük umutlarla transfer edilen Cengiz-Uğur Mustafa ve Serhat Baştan son derece etkisiz kalıyorlar. Eski Cengiz’in esamesi yok. Cengiz’e ne oldu bir oyuncu bu kadar geriye gider mi?

Sonuç olarak İnegölspor lige iyi başlayamadı. Oynadığı 3 maçtan sadece 1 puan çıkarıp fikstürün dibine oturdu. Kastamonu deplasmanında etkisiz ve uyumsuz bir futbol sergileyerek sıfır puanla evine döndü. Bu durum bu yıl yepyeni bir yapılanma ve yeni bir heyecanla camiamızı umutlandıran ve maddi ve manevi büyük destek veren Yönetim Kurulumuz bu sonuçları ve bu oyunları hiç hak etmiyor. Bunu başta Murat Yoldaş ve ekibi ve de oyuncularımız artık idrak edip anlamalı ve gerekli radikal kararları gecikmeden almalıdır. Bunu Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Iğdır maçına kadar çözmelidir. Aksi halde geç olabilir. Murat Yoldaş İnegölspor’da 2 yıl çalıştı. İnegölspor’un altyapısından yetişip her kademesinde oynayarak uzun yıllar kaptanlığını yapan Kaptan Bilal’i ve yıllarca başarıyla kaleci antrenörlüğümüzü yapan Hakan Akkaya’yı neden ekibine dahil etmedi. Şu anda takımımızın Kaptan Bilal gibi bir yardımcı hocaya ihtiyacı var. Takımımız bu durumda olmasaydı, belki bunları yazmama gerek kalmayabilirdi. Bu takıma hafta arası idmanlarda ve dinlenmelerde ayrıca maç seyahatlerinde Murat Yoldaş tek başına hakim olamaz. Burada yardımcı hocaların çok acil ve çok etkili bir şekilde devreye girip takıma hakim olmaları, sahada savaşan ve etkili, disiplinli oynamalarını sağlamaları gerekiyor. Aksi halde başta yönetim ve tüm camiamız üzülmeye, geçtiğimiz son 3 yıl yaşadığımız kabusları yaşamaya başlarız. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Iğdır maçı başarılarını yazmak dileğiyle haydi İnegölspor’umuz. “BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”