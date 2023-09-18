Geride kalan 2 maçtan 1 puan çıkartan İnegölspor için Kastamonu maçının önemi oldukça büyüktü. Bunda kurulan kadro, belirlenen hedefinde payı büyüktü. Maça ev sahibi takım baskılı başladı. İnegölspor bu baskıyı atlatmayı tam başarıyorduk ki kendi hatamızdan yediğimiz golle rakibin işini kolaylaştırdık. Orda golü atan Yusuf'u 3 kişi nasıl kaçırdı, anlayamadık. Zaten gol için arayışta olan ev sahibi takım, bu golle çarkı lehine çevirirken hemen akabinde yediğimiz 2.gol ise yine 2 savunma oyuncusu yanından temiz bir vuruşla farkı açtı. Golü yediğimiz pozisyonlar bana göre teknik heyet tarafından oyunculara ibret-i alem için defalarca izletmek gerekli. Peki bunun dışında maç golsüz giderken Samet’in direkten dönen topu kırılma anıydı.

İlk yarıda gollerin ardından Kastamonu durdu. Biz onlara ayak uydurduk. Tabi bu arada ne kanat ne de orta saha olarak rakibi tedirgin edemedik. İlerde Uğur Türk topla buluşamadı ama oda biraz zorlayıp topa gitmedi. 2.yarı yapılan değişiklikler takıma olumlu yönde yansısa da gol için yeterli olmadı.

Bana göre herkes şapkayı önüne koyup gerçekle yüzleşmeli. Bu oyunla bırakın play-off’u kümede kalma savaşı verebiliriz. Kısaca kadronun insan üstü mücadele yaparak bu girdaptan bizi çıkartmasını beklemekten başka bir çare yok.

Son olarak Iğdır maçının da bu şartlarda ne önem taşıdığını zaten söylemeye gerek yok ama bu 3 hafta ortaya konan futboldan daha fazlasını yapmak şartıyla tabi ki…