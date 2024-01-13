İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusut Talum, Uğur Utlu, Mustafa Batuhan Altıntaş
Anagold 24 Erzincanspor: Hüseyin Koç, Kamil İçer, Furkan Işıkdemir, Ziya Alkurt, Çınar Tarhan, Emirhan Demir, Muhammed Enes Yılmaz, Yusuf Onur Arıkan, İlker Günaslan, Gençer Cansev, Bahadır Taşdelen
Sarı Kartlar:
Kırmızı Kart:
Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş(İnegölspor)
Maçtan dakikalar
31'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Orhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu.1-0
Kaynak: Haber merkezi