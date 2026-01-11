Hakemler: Sinan Özcan, Erdoğan Çak, Ahmet Kotan
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taha Recep Cebeci, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Batman Petrolspor A.Ş.: Yusuf Balcığoğlu, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Cem Ekinci, Emirhan Aydoğan, Atabey Çiçek, İshak Çakmak, Gökhan Karadeniz, Mert Örnek, Devran Bozardıç, Canberk Ömer Özdemir
Sarı kartlar: Emirhan Aydoğan(Batman)
Kırmızı kart:
Goller: İbrahim Sürgülü (İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
34'ncü dakikada İnegölspor ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan İbrahim'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0