TFF 2. Beyaz gurupta temsilcimiz İnegölspor sahasında Sarıyerspor'la 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Baykal Tuna, Ersin Erbay
İnegölspor: Bekir Sevgi, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, Batuhan Günaldı(Dk 67Bilal Gündoğdu) Alpay Koçaklı(Dk 67 İbrahim Can Köse) Orhan Aktaş, İsmail Zehir, Uğur Utlu(Dk69 Mustafa Mete Tetik) , Hasan Alp Altınoluk, Yusuf Tursun, İsmail Kayalı(Dk 82 Ali Mert Aydın)
Sarıyerspor: Aykut Özer, Sertaç Çam(Dk 86 Onur Eriş) , Çağlayan Menderes, Emirhan Aydoğan(Dk 77 Hasan Ayaroğlu) , Mehmet Taş, Mercan Açıkgöz(Dk 77 Taha Dönmez) , Hakan Yavuz, Kemal Rüzgar, Serdar Cansu, Taha Batuhan Yayıkcı, Musa Şahindere(Dk 46 Hüseyin Öztürk)
Sarı kartlar: Orhan Aktaş, İsmail Zehir (İnegölspor) Kemal Rüzgar(Sarıyer)