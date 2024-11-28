İnegölspor, 2011-21015 arasında topladığı puanlarla ligin en favori takımları arasında gösteriliyordu. 10 yıldır istediği başlangıcı yapamayan Bordo Beyazlıların yıl yıl istatistiğini sizler için hazırladık.

Bordo Beyazlılar son 15 yılın en kötü başlangıcını yaptığı 3 sezondan birisini 2024-2025 sezonunda yaptı.

Geride kalan 13 hafta baz alındığında İnegölspor’un son 15 yıl içinde en az puan topladığı yıl 7 puanla 2020-2021 sezonu olmuştu. Ekibimiz en kötü 2. başlangıcını ise 2022-2023 sezonunda 10 puan toplayarak yapmıştı.

Bu yıl 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Bordo Beyazlılar 13 hafta sonunda sadece 12 puan toplayarak en kötü 3. sezon başlangıcı yapmış oldu. Aldığı puanlarla maç başı 0,92 puan toplayan temsilcimiz şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşırken, Play-Off umutlarını git gide kaybetmeye başladı.

İnegölspor’un taraftarını coşturduğu ve hep zirveye oynadığı yıllar geride kaldı. En son 3. Ligde oynarken 13 maçta 28 puan toplayarak en iyi başlangıcını yapan ekip, daha sonra yükseldiği 2. Ligde ki 4 sezonda da oldukça başarılı sonuçlara imza atmıştı. Peki İnegölspor yıl yıl 13 haftada ne kadar puan topladı? İşte cevabı…

13 HAFTADA TOPLANAN PUANLAR (YILLARA GÖRE)

2010-2011 sezonu 3. Lig : 23 puan

2011-2012 sezonu 3. Lig: 28 puan (O yıl şampiyon olarak 2. Lige yükseldi)

2012-2013 sezonu 2. Lig: 27 puan (O yıl ligi 2. sırada tamamladı, Play Off’a kaldı)

2013-2014 sezonu 2. Lig: 25 puan

2014-2015 sezonu 2. Lig: 26 puan (O yıl ligi 4. sırada tamamladı, Play Off’a kaldı)

2015-2016 sezonu 2. Lig: 13 puan

2016-2017 sezonu 2. Lig: 19 puan

2017-2018 sezonu 2. Lig: 22 puan

2018-2019 sezonu 2. Lig: 13 puan

2019-2020 sezonu 2. Lig: 18 puan

2020-2021 sezonu 2. Lig: 7 puan

2021-2022 sezonu 2. Lig: 15 puan

2022-2023 sezonu 2. Lig : 10 puan

2023-2024 sezonu 2. Lig: 17 puan

2024-2025 sezonu 2. Lig : 12 puan