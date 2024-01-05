ÖMER GÜR İLE ANLAŞTIK

İnegölspor Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, şunları söyledi:

“Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Uşakspor’dan sağ bek mevki oyuncusu Ömer Gür ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. İnşallah Ömer kardeşimizin katkılarıyla da güzel bir sezon geçiririz. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de Ömer kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”



Ömer Gür ise İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek,

“ Takımımın başarısı için elimden geleni yapacağım. İnşallah lig sonunda bu büyük camiaya şampiyonluk hediye ederiz. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.”dedi.