Hakemler: Evren Aydoğan, Batuhan Topçu, Orhun Aydın Duran
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, Alican Özfesli(Dk 82 Batuhan Günaldı) Ali Mert Aydın( Dk 66 Mehmet Arda Akdeniz) İsmail Zehir, Uğur Utlu(Dk 66 Mustafa Mete Tetik) Yusuf Tursun(Dk 90 Mete Sevinç) Fatih Aktay(Dk 82 Ahmet Hakan Şahin) Sadık Arda Yılmaztürk
GMG Kastamonuspor: Furkan Taş, Ersel Aslıyüksek, Oğuz Yılmaz, Ali Altınöz( Dk 88 Yasin Başaytaç) Erhan Kartal, Çınar Tarhan(Dk 87 Mustafa Kapı) , Ömer Önder, Burak Bilgen(Dk 75 Taner Gümüş) Kerem Baykuş(Dk 61 Metincan Cici) Erkam Reşmen, Barış Gök
Sarı kartlar: Mehmet Arda Akdeniz(İnegölspor) Ali Altınöz(Kastamonuspor)
Kırmızı kart:
Goller: Fatih Aktay(İnegölspor) Ersel Aslıyüksek(Kastamonu)
Maçtan önemli dakikalar
50'nci dakikada gelişen Kastamonu atağında ceza sahasına atılan topa gelişine vuran Ersel'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
67'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Fatih'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-1