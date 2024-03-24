Bordo Beyazlı temsilcimiz İnegölspor, ligin 32’nci haftasında Uşak Spor ile karşılaştı. Uşak 1 Eylül stadında oynanan mücadele de İnegölspor, maça iyi başladı. İlk yarı golsüz biterken, ikinci yarıya atak başlayan temsilcimiz, 62’nci dakika da Furkan Özyapı’nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılıklı atakların yaşandığı maçta başka gol olmayınca İnegölspor, maçı 1-0 kazandı.

İnegölspor, Ligin 33’ncü haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Belediye Derince Spor’u ağırlayacak.

Muhabir: İbrahim Uslu